Φωτιά στην Αχαΐα: Κόβει την ανάσα βίντεο με ρίψη νερού από ελικόπτερο – Έσπασαν κλαδιά και έπεσαν σε αυτοκίνητα

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε ενώ καίγεται η Αχαΐα, όπου ένα ελικόπτερο που επιχειρούσε για την κατάσβεσή της, προχώρησε σε ρίψη νερού σε δέντρα κοντά στον δρόμο, στην περιοχή των Καμινιών, ενώ εκείνη την ώρα περνούσαν αυτοκίνητα.

Η πίεση του νερού είχε σαν συνέπεια να σπάσουν κλαδιά από δέντρα, τα οποία έπεσαν στο οδόστρωμα.

Τέτοιες περιπτώσεις αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά, πως οι πολίτες είναι σημαντικό να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ώστε να μην δυσκολεύουν, άθελά τους, το τιτάνιο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

 

