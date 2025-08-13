Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών και πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν – Η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών

Για έλλειψη εθελοντών στη χώρα μίλησε η Σοφία Βούλτεψη η οποία ήταν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Mega, όπου κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τις μεγάλες φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως είπε, η χώρα μας υστερεί στο θέμα των εθελοντών παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την Γερμανία και την Αυστρία.

«Η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές.  Από αυτούς, οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι πλέον, όπως είναι η κατάσταση,  πρέπει αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε θα έχει τη στολή, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο…, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές. Θα βοηθάνε. Όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα».

Στην επισήμανση της δημοσιογράφου ότι δεν μπορεί ένα κράτος να στηρίζεται στους εθελοντές, η ίδια επέμεινε λέγοντας πως η Αμερική είναι ένα κράτος με 75% εθελοντές.

Στην Σοφία Βούλτεψη απάντησαν εποχικοί πυροσβέστες, μέσω της σελίδας που διατηρούν στο Facebook.

«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική», τονίζουν.

 

