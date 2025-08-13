Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου

Εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 53χρονο συνέβη στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Ο 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης κοντά στην παραλία Μονοναύτης, με τον άτυχο άνδρα να πέφτει από ύψος περίπου 7 μέτρων στον γκρεμό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για την ανάσυρση του τραυματισμένου εργαζόμενου κινητοποιήθηκε η 3 ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας κατέβηκαν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο όπου είχε πέσει και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, προχώρησε στη διακομιδή του 53χρονου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.