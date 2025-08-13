Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 53χρονο συνέβη στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Ο 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης κοντά στην παραλία Μονοναύτης, με τον άτυχο άνδρα να πέφτει από ύψος περίπου 7 μέτρων στον γκρεμό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για την ανάσυρση του τραυματισμένου εργαζόμενου κινητοποιήθηκε η 3 ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας κατέβηκαν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο όπου είχε πέσει και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, προχώρησε στη διακομιδή του 53χρονου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.  Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:57 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Κόβει την ανάσα βίντεο με ρίψη νερού από ελικόπτερο – Έσπασαν κλαδιά και έπεσαν σε αυτοκίνητα

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε ενώ καίγεται η Αχαΐα, όπου ένα ελικόπτερο που επιχειρούσ...
13:41 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στις Αφίδνες: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανατροπής αυτοκινήτου

Τροχαίο συνέβη πριν από λίγη ώρα στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών, με αποτέλεσμα να έχουν προκ...
13:37 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: «Εδώ και τώρα να αυξηθούν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα» – Η έκκληση του Δήμου Πατρέων

Έκκληση να αυξηθούν τα εναέρια μέσα απευθύνει ο Δήμος Πατρέων με ανακοίνωσή του, την ώρα που η...
13:30 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Πληροφορίες ότι αναζητείται κτηνοτρόφος που προσπάθησε να σώσει τα αιγοπρόβατά του

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαΐα, καθώς φέρεται να έχουν χαθεί τα ίχνη κτηνοτρόφου. Όπως μετ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια