Χαλίτ Γιουκάι: Βίντεο «καίει» τον καπετάνιο πλοίου που φέρεται να ενεπλάκη στη σύγκρουση με το γιοτ του Τούρκου επιχειρηματία

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαλίτ Γιουκάι: Βίντεο «καίει» τον καπετάνιο πλοίου που φέρεται να ενεπλάκη στη σύγκρουση με το γιοτ του Τούρκου επιχειρηματία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία, Χαλίτ Γιουκάι ο οποίος είχε ξεκινήσει με το γιοτ του στις 4 Αυγούστου από την Γιάλοβα με προορισμό την Μύκονο.

Η εφημερίδα Hurriyet αποκαλύπτει βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που δείχνει τον καπετάνιο και μέλη του πληρώματος του πλοίου «AREL 7» να επιθεωρούν τις ζημιές που είχε μετά την σύγκρουση με το γιοτ του επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται έως σήμερα.

Το βίντεο ζητήθηκε από τις εισαγγελικές Aρχές αφού η εφημερίδα Hurriyet δημοσίευσε φωτογραφίες με την πλώρη του πλοίου «AREL 7» να έχει υποστεί ζημιές. Οι φωτογραφίες και το βίντεο θεωρούνται σημαντικά στοιχεία προκειμένου οι αρχές να εξακριβώσουν τι συνέβη στο γιοτ του 43χρονου επιχειρηματία.

Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη ζωής του 43χρονου. Οι αρχές του είχαν ζητήσει να καταθέσει αφού βρισκόταν στην ίδια θαλάσσια περιοχή με το σκάφος του επιχειρηματία την ημέρα της εξαφάνισης.

Τότε ο καπετάνιος είχε δηλώσει: «Ξαφνικά αισθάνθηκα μία δόνηση αλλά δεν μπορούσα να βγάλω νόημα από αυτό. Κοίταξα μπροστά μου, και υπήρχαν δύο κομμάτια ξύλου στα δεξιά και στα αριστερά μου. Πέρασα μέσα από την μέση αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα ένα σωσίβιο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν κατάλαβα ότι δεν αφορούσε εμένα, συνέχισα το δρόμο μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:05 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Πρέπει να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να ασκήσουν πιέσ...
12:07 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιές στην Ισπανία: Νεκρός 35χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης – Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους

Ένας εθελοντής δασοπυροσβέτης υπέστη σοβαρά εγκαύματα και πέθανε στην Ισπανία, όπου οι πυρκαγι...
11:21 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Reuters: Στο Βερολίνο μεταβαίνει ο Ζελένσκι – Θα συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μα...
11:15 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Μεγάλη μάχη με τις φωτιές – Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Σμύρνη

Μάχη με τις φωτιές δίνουν οι Αρχές στην Τουρκία, που έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τις υψη...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια