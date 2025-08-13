Χαλίτ Γιουκάι: Βίντεο «καίει» τον καπετάνιο πλοίου που φέρεται να ενεπλάκη στη σύγκρουση με το γιοτ του Τούρκου επιχειρηματία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία, Χαλίτ Γιουκάι ο οποίος είχε ξεκινήσει με το γιοτ του στις 4 Αυγούστου από την Γιάλοβα με προορισμό την Μύκονο.

Η εφημερίδα Hurriyet αποκαλύπτει βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που δείχνει τον καπετάνιο και μέλη του πληρώματος του πλοίου «AREL 7» να επιθεωρούν τις ζημιές που είχε μετά την σύγκρουση με το γιοτ του επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται έως σήμερα.

Tekne faciasında yeni gelişme 📌İş insanı Halit Yukay’ın kayboluşunda yeni görüntüler dosyaya girdihttps://t.co/NMzs34px6m pic.twitter.com/x33vf1AEhZ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 13, 2025

Το βίντεο ζητήθηκε από τις εισαγγελικές Aρχές αφού η εφημερίδα Hurriyet δημοσίευσε φωτογραφίες με την πλώρη του πλοίου «AREL 7» να έχει υποστεί ζημιές. Οι φωτογραφίες και το βίντεο θεωρούνται σημαντικά στοιχεία προκειμένου οι αρχές να εξακριβώσουν τι συνέβη στο γιοτ του 43χρονου επιχειρηματία.

Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη ζωής του 43χρονου. Οι αρχές του είχαν ζητήσει να καταθέσει αφού βρισκόταν στην ίδια θαλάσσια περιοχή με το σκάφος του επιχειρηματία την ημέρα της εξαφάνισης.

Τότε ο καπετάνιος είχε δηλώσει: «Ξαφνικά αισθάνθηκα μία δόνηση αλλά δεν μπορούσα να βγάλω νόημα από αυτό. Κοίταξα μπροστά μου, και υπήρχαν δύο κομμάτια ξύλου στα δεξιά και στα αριστερά μου. Πέρασα μέσα από την μέση αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα ένα σωσίβιο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν κατάλαβα ότι δεν αφορούσε εμένα, συνέχισα το δρόμο μου».