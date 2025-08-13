Σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Λαυρίου – 5 τραυματίες, στο νοσοκομείο δύο παιδιά

Enikos Newsroom

Σοβαρό τροχαίο έγινε το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των φαναριών για τα Καλύβια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, irafina.gr, αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο τραυματισμός πέντε ατόμων, ανάμεσα τους και δύο παιδιά, 13 και 15 ετών.

Τα δύο παιδιά παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Επί τόπου βρέθηκαν οχήματα της πυροσβεστικής και της Τροχαίας ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτήν την ώρα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος.

