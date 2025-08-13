Συνελήφθη ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου που κινδύνευσε ανοιχτά της Μυκόνου

Συνελήφθη ο 77χρονος κυβερνήτης του σκάφους που εξέπεμψε SOS το βράδυ της Κυριακής ανοιχτά της Μυκόνου και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή νότια της ν. Ρήνειας, για παράβαση του άρθρου 291 του Π.Κ. «Διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών».

Το πρωί της Τρίτης, ο άνδρας, υπήκοος Γαλλίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σύρου και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Πάρου, της Νάξου, της Μυκόνου, της Σύρου και της Τήνου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ότι ένα ιστιοφόρο σκάφος με δύο επιβαίνοντες, υπηκόους Γαλλίας, βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω ακυβερνησίας που προήλθε μετά από μηχανική βλάβη και θραύση του ιστού, στη θαλάσσια περιοχή 3 ν.μ. νότια της ν. Ρήνειας.

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και για την περιοχή αναχώρησαν το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό πλοίο ¨ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ NEW GENERATION¨ με επιβαίνοντα στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το παραπλέον επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Delos, ένα θαλαμηγό σκάφος, και το σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) ¨CHIARA¨ σημαίας Γερμανίας, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι δύο επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν στο σκάφος της ΕΟΔ Πάρου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάουσας Πάρου.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Πάρου για προληπτικούς λόγους, από όπου και εξήλθαν καλά στην υγεία τους.