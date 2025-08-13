«Ζω με διπολική διαταραχή και αυτοί είναι οι 3 μύθοι που έχω κουραστεί να ακούω» – Γυναίκα αποκαλύπτει ποια είναι τα κοινά στερεότυπα για την πάθηση

Η διπολική διαταραχή είναι μια χρόνια ψυχική πάθηση που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις στη διάθεση, την ενέργεια και τη λειτουργικότητα του ατόμου που πάσχει. Μια γυναίκα που ζει με την ψυχική διαταραχή μιλάει για τους κοινούς μύθος σχετικά με την πάθηση και αποδεικνύει ότι όποιος πάσχει από διπολική διαταραχή μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.

Οι 3 πιο κοινοί μύθοι για την διπολική διαταραχή

Ο Simon Kitchen, Διευθύνων Σύμβουλος της Bipolar UK, τονίζει την ανάγκη για ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση των επιβλαβών στερεοτύπων που παρουσιάζουν τους πάσχοντες ως επικίνδυνους ή ασταθείς. «Αυτό δημιουργεί επιζήμιες παρανοήσεις σχετικά με όσους ζουν με την πάθηση και την ικανότητά τους να ζουν “φυσιολογικές” ζωές, να εργάζονται και να αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις».

Σε μια προσπάθεια να καταρριφθούν αυτοί οι μύθοι, μία μητέρα με το ψευδώνυμο «SS», η οποία πάσχει από διπολική διαταραχή αποκαλύπτει ποια είναι τα τρία πιο κοινά στερεότυπα για την ψυχική πάθηση που θα ήθελε να εξαφανιστούν μια για πάντα.

«Η διπολική διαταραχή είναι απλώς εναλλαγές διάθεσης»

«Η διπολική διαταραχή είναι πάντα εύκολο να εντοπιστεί»

«Η διπολική διαταραχή είναι ισόβια κάθειρξη»

Η γυναίκα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή τύπου 2. «Δεν είχα καμία γνώση για τη διπολική διαταραχή εκτός από αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Απλώς νόμιζα ότι ήταν απότομες εναλλαγές διάθεσης», αναφέρει η ίδια. Η προσωπική της εμπειρία με την πάθηση περιελάμβανε μια «καταθλιπτική κατάσταση για σχεδόν ένα χρόνο» και υπομανία, όχι μανία.

Επίσης, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διπολικής διαταραχής (Τύπος 1 και Τύπος 2), καθώς και συνδυασμοί τους, που προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα. Κάποιες μορφές της πάθησης εκδηλώνονται περισσότερο με κατάθλιψη και υπομανία, ενώ άλλοι με μανία παράλληλα με την κατάθλιψη.

Η Bipolar UK αναφέρει ότι πολλοί συνδέουν τη διπολική διαταραχή με επικίνδυνα, βίαια άτομα, αν και έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι πάσχουν είναι πιο πιθανό να είναι θύματα εγκλημάτων παρά δράστες. Για την SS, η οποία είναι εργαζόμενη μητέρα, έχει κερδίσει βραβεία και έχει περάσει χρόνια χωρίς εξουθενωτικά συμπτώματα, αυτό είναι απογοητευτικό. Μάλιστα, μια πρώην συνάδελφος της, με εμπειρία στο θέμα, της είπε κατηγορηματικά ότι η διάγνωσή της ήταν λανθασμένη.

Ενώ κάποιοι άνθρωποι με διπολική διαταραχή μπορεί να έχουν παρόμοιες εμπειρίες με αυτές που βλέπουμε δημόσια, αυτό δεν αποτελεί κανόνα.

«Η διπολική διαταραχή είναι ισόβια κάθειρξη»

«Ενώ δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, είναι δυνατό να ζήσει κανείς καλά με τη διπολική διαταραχή με τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, υποστήριξη και προσαρμογές στον χώρο εργασίας», αναφέρει η Bipolar UK.

Η γυναίκα παραδέχεται ότι ένιωσε συντετριμμένη όταν διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή: «Νόμιζα ότι η ζωή μου είχε τελειώσει… πρόκειται για μια δια βίου πάθηση». Παράλληλα όμως, στέλνει και ένα μήνυμα ελπίδας: «Η διπολική διαταραχή δεν είναι θανατική καταδίκη. Μπορείς να ζήσεις μια γεμάτη ζωή με σκοπό και δύναμη. Μολονότι δεν είναι πάντα εύκολο, αξίζει τον κόπο».