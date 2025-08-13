Χαλκίδα: Οδηγοί καβγάδισαν άγρια και πιάστηκαν στα χέρια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Άγριος καβγάς οδηγών στην Χαλκίδα

Άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε οδηγούς δύο οχημάτων το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου σε περιοχή της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο evima.gr, ένα αυτοκίνητο και ένα φορτηγό παραλίγο να συγκρουστούν στην περιοχή Δέλτα. Το συμβάν έγινε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου γύρω στις 11:00.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το φορτηγό φέρεται ότι «έκλεισε» το αυτοκίνητο και παραλίγο να συμβεί τροχαίο ατύχημα.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν και από τους οδηγούς που κατέβηκαν από τα οχήματά τους και πιάστηκαν στα χέρια.

Στο σημείο έφτασε η Αστυνομία και έπειτα από μήνυση που υπέβαλαν ο ένας στον άλλον, οι δύο οδηγοί κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι έξω από τα σπίτια τους ακούγοντας τις φωνές.

Δείτε βίντεο:

