Τουρκία: Μεγάλη μάχη με τις φωτιές – Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Σμύρνη

Μάχη με τις φωτιές δίνουν οι Αρχές στην Τουρκία, που έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τις υψηλές θερμοκρασίες και για τον μεγάλο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Στην Σμύρνη οι πυροσβέστες ολόκληρο το βράδυ πάλευαν να περιορίσουν τις φλόγες. Το πρωί ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα και λίγες ώρες μετά οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν ένα λεωφορείο πήρε φωτιά σε περιφερειακό δρόμο στην Σμύρνη. Σύμφωνα με το CNN Turk, οι αρχές έχουν συλλάβει τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου καθώς και έναν μηχανικό.

Σύμφωνα με το δίκτυο A-Haber, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές σε Τσανάκαλε, Χατάι, Μανίσα, Αττάλεια, στην επαρχία Βουτζά της Σμύρνης και την Αδριανούπολη.

Παράλληλα η πυροσβεστική επιχειρεί για να περιορίσει τις φωτιές στην επαρχία Αλίαγα στην Σμύρνη και την επαρχία Γκιοκσούν στο Καχραμανμαράς.