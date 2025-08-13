Ηράκλειο: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Έπιασε από τον λαιμό την σύζυγό του και της επιτέθηκε

Enikos Newsroom

κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία

Μέσα σε ένα διήμερο, ένας άνδρας συριακής καταγωγής επιτέθηκε δυο φορές στην Ελληνίδα σύντροφό του, σε περιοχή του Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr, πρόκειται για έναν 43χρονο από τη Συρία που επιτέθηκε στη σύζυγο του η οποία κάλεσε τα ξημερώματα την αστυνομία για βοήθεια.

Η 44χρονη από το Ηράκλειο που φοβήθηκε για τη ζωή της κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγος την τραβούσε από τα μαλλιά ενώ την έπιασε από το λαιμό, ασκώντας της σωματική βία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σπίτι της οικογένειας στο κέντρο του Ηρακλείου και συνέλαβαν τον 43χρονο.

 

 

 

 

 

 

 

 

