Φωτιές: Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τα πύρινα μέτωπα – Δείτε χάρτες

Σχεδόν 100.000 στρέμματα φαίνεται πως έχουν επηρεαστεί από τις μεγάλες φωτιές που μαίνονται στη χώρα, σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση του meteo.gr.

Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: ~40.000 στρέμματα
Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα
Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα
Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα
Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα
Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα νούμερα που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

