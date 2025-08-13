ΗΠΑ: Βγήκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς – Δεν θα έχουν όπλα

Οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς, μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον με στόχο να βοηθήσουν στα μέτρα πάταξης της εγκληματικότητας.

Τεθωρακισμένα οχήματα του στρατού εμφανίστηκαν σε αστικές γειτονιές και τουριστικά σημεία στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, υπολογίζεται ότι στην πόλη θα αναπτυχθούν 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς και 500 πράκτορες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Ωστόσο προέκυψε προβληματισμός για το εάν οι στρατιώτες θα είναι ένοπλοι και τι θα συμβεί εάν εμπλακούν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με συμμορίες.

Αξιωματούχος ανέφερε στο δίκτυο NBC News ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς δεν θα φέρουν πυροβόλα όπλα και θα ασχοληθούν με το να παρέχουν υποστήριξη στην αστυνομία και τις αρχές προκειμένου να γίνουν συλλήψεις και επιχειρήσεις κατά της εγκληματικότητας. Εξήγησε ότι αυτή η υποστήριξη θα είναι κλείσιμο δρόμων, έλεγχος περιμέτρου και διαχείριση του πλήθους.