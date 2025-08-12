Τραμπ: Γιατί αποφάσισε να «καταλάβει» με στρατό την αμερικανική πρωτεύουσα – Το επικίνδυνο πολιτικό «κόλπο»

Για δεύτερη φορά μέσα σε μερικούς μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει να χρησιμοποιήσει στρατό σε αμερικανικό έδαφος. Μετά τις ταραχές στο Λος Άντζελες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Εθνοφρουρά θα αναπτυχθεί και στην Ουάσινγκτον για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μία δυστοπική εικόνα της αμερικανικής πρωτεύουσας προκειμένου να δικαιολογήσει το γεγονός ότι ο έλεγχος της αστυνομίας περνάει στον ίδιο και να διατάξει τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς να καταλάβουν τους δρόμους.

«Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιπλανώμενους όχλους άγριων νέων, μανιακούς υπό την επήρεια ναρκωτικών και άστεγους», δήλωσε ο Τραμπ σε μια συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα.

Ωστόσο οι δραματικές εικόνες που περιγράφει ο Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι κλοπές αυτοκινήτων, τα εγκλήματα με όπλα και οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ υποστηρίζει ότι η βίαιη εγκληματικότητα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Παρόλα αυτά ο Τραμπ δημιούργησε μία εικόνα κρίσης στην Ουάσινγκτον και δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί την αμερικανική πρωτεύουσα για στρατιωτικές επιδείξεις. Τον περασμένο Ιούνιο ανήμερα των γενεθλίων του Αμερικανού προέδρου πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 250 χρόνια του αμερικανικού στρατού.

«Όταν σκεφτόμαστε τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνήθως πρόκειται για έξαρση της εγκληματικότητας ή για εγκληματικότητα που δεν ανταποκρίνεται (σ.σ. στα μέτρα) ή για εργαλεία που διαθέτουμε τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην κανονική πορεία – τότε είναι που χρησιμοποιούμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η δήμαρχος της Ουάσινγκτον.

Η «συνταγή» με την έκτακτη ανάγκη

Παρ’ όλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ στην δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο φαίνεται ότι αρέσκεται να εντοπίζει μία έκτακτη ανάγκη, μία κρίση σε κάποιο θέμα και στην συνέχεια να δικαιολογεί τα σκληρά μέτρα που ανακοινώνει. Φέτος κήρυξε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην οικονομία, την ενέργεια, τα σύνορα και κατάφερε να ενεργοποιήσει έκτακτες εξουσίες της εκτελεστικής εξουσίας.

Δεν υπάρχει, όμως, οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Τα εμπορικά ελλείμματα υπήρχαν για δεκαετίες, και οι ΗΠΑ ανέκαμψαν από την πανδημία καλύτερα από άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ο Τραμπ, όμως, χρησιμοποίησε αυτό το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης και του κατεπείγοντος και άρπαξε την εξουσία του Κογκρέσου να επιβάλλει δασμούς.

Η Αμερική δεν αντιμετωπίζει ούτε μία ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο ο Τραμπ με την επίκληση της κρίσης έφερε νέους κανόνες για τις γεωτρήσεις και την έρευνα. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολογεί τις σκληρές πολιτικές απέλασης με τον ισχυρισμό ότι η Αμερική δέχεται «εισβολή» εγκληματιών και τρομοκρατών από τα σύνορα.

Οδεύουν προς ένα αστυνομικό κράτος οι ΗΠΑ;

Η καταστολή του Τραμπ στην Ουάσινγκτον εντάσσεται σε μια άλλη τάση μιας ολοένα και πιο αυταρχικής δεύτερης θητείας στον Λευκό Οίκο. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την επιθυμία να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Έστειλε χιλιάδες στρατιώτες εν ενεργεία στα νότια σύνορα. Ανέπτυξε στρατιώτες της Εθνοφρουράς και πεζοναύτες των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες μετά από αναταραχές για τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής και τις συλλήψεις μεταναστών.

Η χρήση του στρατού για την αστυνόμευση είναι μία γνωστή μέθοδος στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπου η πρώτη πράξη ενός δικτάτορα είναι συνήθως να στείλει στρατεύματα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι η απόφαση Τραμπ για την Ουάσιγκντον «μια ήπια παρουσίαση αυταρχισμού».

Η έκκληση του Τραμπ για ακραίες λύσεις που μόνο ένας ισχυρός άνδρας όπως αυτός μπορεί να προσφέρει είναι το είδος του εξτρεμισμού που ανησύχησε τους ιδρυτές της αμερικανικής Δημοκρατίας. Για παράδειγμα ο Αλεξάντερ Χάμιλτον είχε γράψει ότι η ιστορία έδειξε πως οι ηγέτες που ανέτρεψαν την ελευθερία ξεκίνησαν ως δημαγωγοί και τελείωσαν ως τύραννοι.

Η Αμερική απέχει ακόμη πολύ από το να είναι ένα αστυνομικό κράτος όπως η Κίνα. Παρόλα αυτά, η παρατήρηση του προέδρου ότι ήταν «ενοχλητικό» το γεγονός ότι έπρεπε να μιλήσει για την «ανασφαλή», «βρόμικη» και «αηδιαστική» αμερικανική πρωτεύουσα πριν δει τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή ήταν κάτι δυσάρεστο. Αυτό που υπαινίχθηκε ο Τραμπ είναι ότι δεν θα υπήρχε κανένα θέμα αν είχε εξουσίες δικτάτορα, όπως ο Ρώσος πρόεδρος.

Το «κόλπο» δημοσίων σχέσεων για τον εντυπωσιασμό των MAGA ψηφοφόρων

Μερικές φορές, όμως, οι ανακοινώσεις του Τραμπ έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις ίδιες πράξεις του. Δεν αποκλείεται η συνέντευξη Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα να ήταν απλώς ένα μεγάλο κόλπο δημοσίων σχέσεων.

Το σχόλιό του ότι οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον «να κάνουν ό,τι δι@@λο θέλουν», απευθυνόταν στην εκλογική βάση του, τους ψηφοφόρους ΜAGA. Έτσι είναι πιθανό να τροφοδοτήσει θετική κάλυψη από τα συντηρητικά ΜΜΕ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ έχει δεχθεί σφοδρή κριτική στους έξι μήνες που ηγείται του Πενταγώνου. Ωστόσο στην συνέντευξη Τύπου βρισκόταν εκ δεξιών του Τραμπ και χρησιμοποίησε σκληρή ρητορική, η οποία αρέσει στους ψηφοφόρους MAGA. Yποσχέθηκε ότι τα στρατεύματα που θα σταλούν στην Ουάσινγκτον θα είναι «θα είναι δυνατά, θα είναι σκληρά και θα σταθούν στο πλευρό των εταίρων τους στην επιβολή του νόμου».

Στα αριστερά του Τραμπ στην συνέντευξη Τύπου στέκονταν η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι και ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ. Πιθανώς η παρουσία τους είχε στόχο να αποσπάσει την προσοχή των συντηρητικών ψηφοφόρων από το σκάνδαλο με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν και το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει στην δημοσιότητα τα αρχεία της υπόθεσης, όπως είχε υποσχεθεί ο Τραμπ.

Προβληματισμένοι οι Αμερικανοί

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη χρήση στρατού σε αμερικανικό έδαφος, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται για την καταστολή διαδηλώσεων.

Η απόφαση του Τραμπ, όμως, δεν θα είχε ανακοινωθεί εάν υπήρχε απόλυτη ηρεμία στην Ουάσινγκτον. Οι σπαρακτικές ιστορίες για τα θύματα πυροβολισμών είναι μόνιμα θέματα στις τοπικές ειδήσεις της εφημερίδας Washington Post. Οι κάτοικοι ορισμένων από τις πιο ταραγμένες γειτονιές μπορεί να βλέπουν θετικά την ανάπτυξη του στρατού. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών της Ουάσινγκτον Γκρέγκορι Πέμπερτον δήλωσε στο Fox News ότι τα μέλη του συμφωνούν με τον Τραμπ ότι η εγκληματικότητα είναι εκτός ελέγχου στην πόλη και ότι «κάτι πρέπει να γίνει».

Το στοίχημα του Τραμπ είναι επίσης μία διακριτική πολιτική ντρίπλα. Οι Δημοκρατικοί που αντιτίθενται στην ανάπτυξη του στρατού στην πρωτεύουσα θα κατηγορηθούν ως αδύναμοι να αντιμετωπίσουν το έγκλημα.

Οι επικριτές του Τραμπ μπορεί να επικαλεστούν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όμως, κατανοεί ότι το ζήτημα δεν είναι νοητικό αλλά βαθιά συναισθηματικό και έχει να κάνει με το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας, την οποία ο Τραμπ αψήφησε και έστειλε στρατιώτες της Εθνοφρουράς και πεζοναύτες στην πόλη, προειδοποίησε ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία, τα προβλήματα της επιβολής του νόμου δεν πρέπει ποτέ να χρειάζονται στρατιωτικές λύσεις.

«Πίστευα τότε, όπως πιστεύω και τώρα, ότι το Λος Άντζελες ήταν μια δοκιμαστική περίπτωση. Νομίζω ότι η Ουάσινγκτον είναι επίσης μια δοκιμαστική περίπτωση», δήλωσε στο CNN η Κάρεν Μπας, προειδοποιώντας ότι η κίνηση του Τραμπ στην πρωτεύουσα θα μπορούσε να είναι η αρχή για την απόπειρα να διευρύνει παράνομα τις εξουσίες του.