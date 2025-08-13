Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αθέρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. Το πρωί της Τετάρτης 13/8 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αθέρας Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς Λιβάδι» αναφέρει η ειδοποίηση.



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).