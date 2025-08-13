Κεφαλονιά: Φωτιά σε δασική έκταση στον Αθέρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι δυνάμεις ενισχύονται και παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

