Φωτιά στην Αχαΐα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Μάχη με δεκάδες εστίες φωτιάς δίνουν από τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενισχύοντας τα πύρινα μέτωπα και καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα απαιτητικό.

Ειδικότερα φωτιές μαίνονται σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα και Πρέβεζα. Οι φωτιές έχουν προκαλέσει διαδοχικά μηνύματα από το 112, είτε για αυξημένη ετοιμότητα είτε για εκκένωση οικισμών.

Συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας. Στις 02:25 νέο μήνυμα εστάλη από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω και Κάτω #Συχαινά και #Ανθούπολη #Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας #Πάτρας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε νέο μήνυμα του 112 που εστάλη στις 02:45 στους κατοίκους.