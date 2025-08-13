Φωτιά στην Αχαΐα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Αχαΐα

Μάχη με δεκάδες εστίες φωτιάς δίνουν από τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενισχύοντας τα πύρινα μέτωπα και καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα απαιτητικό.

Φωτιά στην Αχαΐα – Μήνυμα 112 για εκκένωση στην περιοχές Αρόη και Ξερόλακας

Ειδικότερα φωτιές μαίνονται σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα και Πρέβεζα. Οι φωτιές έχουν προκαλέσει διαδοχικά μηνύματα από το 112, είτε για αυξημένη ετοιμότητα είτε για εκκένωση οικισμών.

Συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας. Στις 02:25 νέο μήνυμα εστάλη από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε νέο μήνυμα του 112 που εστάλη στις 02:45 στους κατοίκους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:51 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κορωπί: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο εμπορίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) για φωτιά στο Κορωπί. Σύ...
04:43 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Φιλιππιάδα – Ακούγονται αλλεπάλληλες εκρήξεις

Χωρίς τέλος είναι ο πύρινος εφιάλτης που κατακαίει πολλές περιοχές ανά την επικράτεια, με ένα ...
03:45 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στα Μέγαρα – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά στα Μέγαρα που εκδηλώθηκε τις πρώτες ...
03:17 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθος και Χίο – Πού χρειάστηκε να παρέμβει

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια