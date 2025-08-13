Φωτιά στην Αχαΐα – Μήνυμα 112 για εκκένωση στην περιοχές Αρόη και Ξερόλακας

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στέλνονται σε κατοίκους στην Αχαΐα, όπου αυτή τη στιγμή η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη απειλώντας κατοικίες και ανθρώπινες ζωές.

Φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στα Συχαινά

Πριν λίγο εστάλη νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακα να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κατεύθυνση της Πάτρας.

