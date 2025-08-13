Φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στα Συχαινά

Μια πύρινη κόλαση βιώνουν οι κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας λόγω της μεγάλης σε έκταση φωτιάς με την κατάσταση να έχει δυσκολέψει πάρα πολύ στο μέτωπο της περιοχής Συχαινά Αχαΐας.

Πριν λίγο ήχησε μήνυμα 112 προς του κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να εκκενώσουν και να μεταβούν προς την Πάτρα.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω και Κάτω #Συχαινά και #Ανθούπολη #Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας Πάτρας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.