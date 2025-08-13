Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Παλαιά Φιλιππιάδα

Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα, που εκδηλώθηκε την Τρίτη σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος και πήρε διαστάσεις.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Παλαιά Φιλιππιάδα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς Νέα Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.