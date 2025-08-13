Φωτιά στα Ιωάννινα – Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Πρωτοπαππά

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον νομό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στη Λαψίστα, που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Πετσάλι και Πρωτόπαπα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα, συνεπικουρούμενοι από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχής σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς Λιγοψά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.