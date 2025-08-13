Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χίο – Εκκενώνονται ακόμη έξι οικισμοί

Ακόμη έξι οικισμοί εκκενώνονται στη Χίο, λόγω της φωτιάς που καίει στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Πριν από λίγο ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση των περιοχών Αγιάσματα, Εγρήγορος, Αφροδίσια, Κέραμος, Κουρούνια. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών καλούνται να απομακρυνθούν μέσω Καμπίας προς την πόλη της Χίου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχες #Αγιάσματα #Λεπτόποδα #Εγρηγόρος #Αφροδίσια #Κέραμος και #Κουρούνια απομακρυνθείτε μέσω #Καμπία προς #Χίο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025