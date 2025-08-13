Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χίο – Εκκενώνονται ακόμη έξι οικισμοί

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χίο – Εκκενώνονται ακόμη έξι οικισμοί

Ακόμη έξι οικισμοί εκκενώνονται στη Χίο, λόγω της φωτιάς που καίει στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Πριν από λίγο ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση των περιοχών Αγιάσματα, Εγρήγορος, Αφροδίσια, Κέραμος, Κουρούνια. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών καλούνται να απομακρυνθούν μέσω Καμπίας προς την πόλη της Χίου.

 

