Φωτιά στην Άρτα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με την Δυτική Ελλάδα να είναι στο επίκεντρο ενός άνευ προηγούμενου εφιάλτη.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (13/8) εστάλη μήνυμα για εκκένωση προς τους κατοίκους στην περιοχή Καμπή για να μετακινηθούν προς την Άρτα.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμπή Περιφερειακής Ενότητας Άρτας απομακρυνθείτε προς Άρτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.