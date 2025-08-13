Ηράκλειο: Ασθενής το έσκασε από ψυχιατρική κλινική – Ακινητοποίησε οδηγό και πήρε το όχημα

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, όταν ασθενής της ψυχιατρικής κλινικής απέδρασε τη Δευτέρα (12/08).

Ο 35χρονος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris, έσπασε το τζάμι του δωματίου του, πήρε τα κλειδιά της κλινικής, άνοιξε τις πόρτες και βγήκε στον δρόμο. Στη συνέχεια ακινητοποίησε διερχόμενο αυτοκίνητο, απομάκρυνε την οδηγό και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λίγο αργότερα, άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς τον εντόπισαν σε δρόμο προς την περιοχή της Μεσαράς και τον ακινητοποίησαν, ενώ οδηγούσε το κλεμμένο όχημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:00 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Αρτέμιδα: Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό με το αυτοκίνητό του – Κινείται η διαδικασία για να τεθεί σε διαθεσιμότητα

Τραγωδία στην Αρτέμιδα Αττικής σήμερα το πρωί όταν αστυνομικός παρέσυρε πεζό με το ιδιωτικό όχ...
10:53 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα – Νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Παλαιάς Φιλιππιάδας

10:48 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Στην κυκλοφορία δόθηκαν η νέα και η παλαιά Εθνική Πατρών – Πύργου

Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Νέα και Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, οι οποίες είχαν κλε...
10:43 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Έπιασε από τον λαιμό την σύζυγό του και της επιτέθηκε

Μέσα σε ένα διήμερο, ένας άνδρας συριακής καταγωγής επιτέθηκε δυο φορές στην Ελληνίδα σύντροφό...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια