Ηράκλειο: Ασθενής το έσκασε από ψυχιατρική κλινική – Ακινητοποίησε οδηγό και πήρε το όχημα

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, όταν ασθενής της ψυχιατρικής κλινικής απέδρασε τη Δευτέρα (12/08).

Ο 35χρονος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris, έσπασε το τζάμι του δωματίου του, πήρε τα κλειδιά της κλινικής, άνοιξε τις πόρτες και βγήκε στον δρόμο. Στη συνέχεια ακινητοποίησε διερχόμενο αυτοκίνητο, απομάκρυνε την οδηγό και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λίγο αργότερα, άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς τον εντόπισαν σε δρόμο προς την περιοχή της Μεσαράς και τον ακινητοποίησαν, ενώ οδηγούσε το κλεμμένο όχημα.