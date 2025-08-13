Γάζα: Μετά το σχέδιο Νετανιάχου τη σκυτάλη παίρνει η διπλωματία – Οι όροι του Ισραήλ

Ένα νέο διπλωματικό «παράθυρο» ανοίγει για τον πόλεμο στην Γάζα καθώς Αραβικές χώρες και οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να στείλει διαπραγματευτική ομάδα στην Ντόχα για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το σκληρό σχέδιο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας παραμένει στο τραπέζι. Ωστόσο θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες προκειμένου να εκκενωθεί η πόλη της Γάζας και να ξεκινήσει η πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα αραβικές χώρες και οι ΗΠΑ κάνουν μία νέα προσπάθεια για ειρηνευτική συμφωνία η οποία θα οδηγήσει σε κατάπαυση πυρός, απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας για τα σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που υποφέρουν από την πείνα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο Ισραηλινών διαπραγματευτών στην Ντόχα

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ δεν αποκλείεται να στείλει διαπραγματευτές αυτή την εβδομάδα στην Ντόχα για να συζητηθεί μία ειρηνευτική συμφωνία. Οι χώρες που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αλλά θεωρούν ότι υπάρχει χώρος για να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις.

Η ισραηλινή πλευρά φέρεται να θέλει μία συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και ρυθμίσεις για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση του θύλακα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Εν τω μεταξύ, Αιγύπτιοι διαμεσολαβητές πραγματοποίησαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών με τη Χαμάς στο Κάιρο την Τρίτη με στόχο την επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, επιβεβαίωσε ένας Άραβας διπλωμάτης στους Times of Israel. Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα, Τετάρτη.

Οι συζητήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό προκαταρκτικές και δεν μπήκαν σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες του πλαισίου, το οποίο θέλει να προωθήσει η κάθε πλευρά.

Η Χαμάς δήλωσε ότι το ανώτερο ηγετικό στέλεχος της, Χαλίλ αλ-Χάγια έφτασε στο Κάιρο για τις συνομιλίες. Το ταξίδι του αλ-Χάγια, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, έρχεται μετά τα σχόλια που έκανε νωρίτερα αυτό το μήνα, εμπλέκοντας το Κάιρο στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, τα οποία εξόργισαν τους Αιγύπτιους.

Το πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών

Παρά τους ισχυρισμούς του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται πλέον για μια τμηματική συμφωνία στην Γάζα ο Άραβας διπλωμάτης αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν με το πλαίσιο που είχε συζητηθεί στους προηγούμενες διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα αυτό που θα προωθήσουν οι διαμεσολαβητές είναι μία προσωρινή εκεχειρία κατά την οποία θα απελευθερωθούν ορισμένοι από τους Ισραηλινούς ομήρους, θα εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα και θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για μία μόνιμη κατάπαυση πυρός στην Λωρίδα.

Ο ίδιος διπλωμάτης εξήγησε ότι οι διαμεσολαβητές θα ήθελαν να δουν μια συνολική συμφωνία που θα τερματίζει αμέσως τον πόλεμο και θα εξασφαλίζει την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 50 Ισραηλινών ομήρων. Ωστόσο αναγνωρίζουν ότι αυτό θα είναι πιο δύσκολο να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να παραδώσει πλήρως τον έλεγχο της Γάζας και τα όπλα της.

Παλαιστινιακή πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια συνολική συμφωνία μπορεί να είναι στα σκαριά. «Οι διαμεσολαβητές εργάζονται για να διαμορφώσουν μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων σε μια ομάδα» είπε η πηγή.

Γιατί κατέρρευσε ο διπλωματικός διάλογος

Στις τελευταίες διαπραγματεύσεις το σχέδιο που υπήρχε στο τραπέζι προέβλεπε μία εκεχειρία 60 ημερών, η οποία θα οδηγούσε στην απελευθέρωση περίπου των μισών από τους 50 ομήρους που κρατά η Χαμάς. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τουλάχιστον 20 όμηροι είναι ακόμη ζωντανοί.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Χαμάς για τη διακοπή των συνομιλιών. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι αυτή την εβδομάδα υποστήριξε ότι το Ισραήλ κατέθεσε επανειλημμένα προσφορές στο τραπέζι και ότι η Χαμάς «δεν ενδιαφέρθηκε» με αποτέλεσμα ΗΠΑ και Ισραήλ να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά της η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι αποχώρησε από τις συζητήσεις λίγο πριν οριστικοποιηθεί μία συμφωνία επειδή επιθυμεί να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα.

Άραβες διπλωμάτες από χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, ανέφεραν ότι η Χαμάς έθεσε νέα αιτήματα στην πρόταση και αυτό οδήγησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανακαλέσουν τις διαπραγματευτικές τους ομάδες αλλά το ίδιο έκανε και το Τελ Αβίβ στα προηγούμενα στάδια της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο υποστηρίζουν ότι το χάσμα μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών μπορεί να γεφυρωθεί.