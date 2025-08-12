Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική «δύναμη ταχείας αντίδρασης» για αντιμετώπιση ταραχών στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για να δημιουργήσει μια «Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές», η οποία θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και θα έχει ως αποστολή να αναπτύσσεται γρήγορα σε πόλεις των ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή ταραχές, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Washington Post, η οποία επικαλείται εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Πόλη της Ουάσινγκτον, για να στηρίξουν τις τοπικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Επιπλέον ενεργοποίησε νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία έθετε το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση.