Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική «δύναμη ταχείας αντίδρασης» για αντιμετώπιση ταραχών στις ΗΠΑ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ Εθνοφρουρά Λος Άντζελες επεισόδια
Πηγή: ΕΡΑ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για να δημιουργήσει μια «Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές», η οποία θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και θα έχει ως αποστολή να αναπτύσσεται γρήγορα σε πόλεις των ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή ταραχές, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Washington Post, η οποία επικαλείται εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Πόλη της Ουάσινγκτον, για να στηρίξουν τις τοπικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Επιπλέον ενεργοποίησε νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία έθετε το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:30 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Νέα κόντρα ανάμεσα στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και τον υπουργό Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ανακάλεσε σήμερα στην τάξη τον αρχηγό του Γενικού Ε...
14:11 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: «Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις» – Ταχεία προώθηση του ρωσικού στρατού σε στρατηγικό τομέα στο ανατολικό μέτωπο

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσε...
13:39 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ανάς αλ Σαρίφ: «Επέμεινε ακόμη και μπροστά στον θάνατο» – Η συγκλονιστική ζωή και το έργο του δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε στην Γάζα

Εντείνονται οι αντιδράσεις για την δολοφονία έξι δημοσιογράφων σε ισραηλινή επίθεση στην Γάζα ...
13:01 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Zούσε με το πτώμα της πρώην του στον καναπέ του για περισσότερα από δύο χρόνια

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε ένας άνδρας, ο οποίος μετά τον θάνατο της πρώην συντρόφου του, κάλυψ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια