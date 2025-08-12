Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνονται 11 οικισμοί – Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, νέα ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που είχε εκδηλωθεί από την περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχής. Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 12 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 7 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Αρχικά εκδόθηκε από το 112 εντολή για απομάκρυνση από τις περιοχές Μοιραίικα Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος και Θεριανό προς την ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ πριν από λίγο εστάλη νέα ειδοποίηση για τις ίδιες περιοχές που αναφέρει : «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς Πάτρα»

Ακολούθησε μήνυμα για εκκένωση ακόμη έξι οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα».