Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα, μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Αμέσως ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη μήνυμα για εκκένωση πέντε οικισμών.
«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι , Άγιος Στέφανος και Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς ΒΙΠΕ Πάτρας» αναφέρεται στο μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Μοιραίικα #Παλαιά_Περιστέρα #Χαϊκάλι #Άγιος_Στέφανος & #Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #ΒΙΠΕ #Πάτρας
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025