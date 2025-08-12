Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα, μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φωτιά στην Αχαΐα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη μήνυμα για εκκένωση πέντε οικισμών.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι , Άγιος Στέφανος και Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.  Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς ΒΙΠΕ Πάτρας» αναφέρεται στο μήνυμα.

 

