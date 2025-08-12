Σπύρος Μπιμπίλας: «Υπάρχουν άνθρωποι που με αντιμετωπίζουν ως κάτι πολύ περίεργο»

Ελένη Φλισκουνάκη

Σπύρος Μπιμπίλας

Στην κάμερα της εκπομπής της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα μίλησε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, στη διάρκεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε σε αυτά που του λέει ο κόσμος στην επαρχία όταν τον βλέπει, τόσο για την καλλιτεχνική του, όσο και για την πολιτική του πορεία.

Μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε στις δηλώσεις του: «Οι άνθρωποι στην επαρχία μου λένε πράγματα και για τον Σπύρο ως ηθοποιό και για τον Σπύρο ως πολιτικό και λίγο αυτό με συγκινεί, γιατί μου δείχνουν μία πολύ μεγάλη αγάπη.

Ελάχιστες είναι οι φορές που με έχουν βρίσει. Μέσα σε όλο τον καταιγισμό αγάπης έχω και τρεις που με έχουν βρίσει στον δρόμο και για την πολιτική μου τοποθέτηση και για τη στάση μου σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό ανθρώπινο είναι!».

«Δεν μπορείς να απαγορεύσεις στον άλλον να σου μιλήσει. Υπάρχουν, βέβαια, όρια. Κάποιοι όμως δεν τα κρατάνε, αλλά αυτό εγώ το αντιμετωπίζω με ψυχραιμία

Μέχρι πριν να γίνω πρόεδρος του ΣΕΗ, ήταν όλοι: “Αχ, τι καλό παιδί είναι αυτό!”. Από την ώρα που έγινα πρόεδρος και αργότερα βουλευτής, υπάρχουν άνθρωποι που με αντιμετωπίζουν ως κάτι πολύ περίεργο, σαν να μην άξιζα όλα αυτά τα πράγματα», συνέχισε ο ηθοποιός και βουλευτής.

Επιπλέον, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξήγησε ότι: «Με την καλή μου συμπεριφορά μπορώ να του αλλάξω τη γνώμη, αλλά αν δεν θέλει να την αλλάξει και είναι ξύλο απελέκητο, δικαίωμά του!».

