Χαλίτ Γιουκάι: Αγνοείται ακόμα ο Τούρκος επιχειρηματίας που εξαφανίστηκε πλέοντας προς τη Μύκονο – Εντοπίστηκαν ίχνη πρόσκρουσης σε πλοίο, συνελήφθη ο καπετάνιος

Ο 43χρονος Χαλίτ Γιουκάι, ιδρυτής, ιδιοκτήτης και επικεφαλής σχεδιαστής της τουρκικής εταιρείας κατασκευής υπερπολυτελών γιοτ Mazu Yachts, αγνοείται έπειτα από φερόμενη σύγκρουση του σκάφους του με φορτηγό πλοίο, στα τουρκικά ύδατα στις 4 Αυγούστου.

Όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές της επαρχίας Μπαλικεσίρ, ο Γιουκάι είχε αναχωρήσει το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από μαρίνα στην περιοχή Γιάλοβα, στην ανατολική πλευρά της Θάλασσας του Μαρμαρά, με προορισμό την Μύκονο.

Βρισκόταν στο σκάφος του με την ονομασία «Greywolf».

Η οικογένειά του επικοινώνησε με το κέντρο έκτακτης ανάγκης στις 11:40 μ.μ., δηλώνοντας ότι δεν είχε νέα του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τη διοίκηση του Λιμενικού στον νότιο Μαρμαρά.

Την επομένη ημέρα, στις 5 Αυγούστου, φορτηγό πλοίο στα ανοικτά της χερσονήσου Καπιντάγ, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, ειδοποίησε το Λιμενικό, αφού άτομο στο πλοίο παρατήρησε μισοβυθισμένα τμήματα σκάφους στη θάλασσα.

Δύτες που έφτασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι τα συντρίμμια ανήκαν στο «Greywolf», χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν ίχνη του Γιουκάι.

Καθώς η έρευνα συνεχιζόταν, οι τουρκικές Αρχές εντόπισαν ισχυρές ενδείξεις ότι το «Greywolf» είχε υποστεί σύγκρουση με το φορτηγό πλοίο «Arel 7». Έτσι, ο καπετάνιος συνελήφθη στη Γιάλοβα.

«Ξαφνικά ένιωσα μια δόνηση», κατέθεσε στο δικαστήριο ο καπετάνιος, σύμφωνα με την εφημερίδα Milliyet.

Όπως φέρεται να δήλωσε, «Δεν το κατάλαβα. Κοίταξα μπροστά μου και υπήρχαν δύο κομμάτια αριστερά και δεξιά μου».

Πίστεψε ότι επρόκειτο για ξύλα και συνέχισε να κατευθύνει το πλοίο διαμέσου αυτών. Παραδέχθηκε επίσης ότι ειδοποίησε τον εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, αλλά όχι το Λιμενικό.

«Με την ψυχική μου κατάσταση εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ», φέρεται να κατέθεσε.

«Δεν είδα ούτε υπέθεσα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν παρασυρμένο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα είχαμε ακούσει τον θόρυβο, θα το είχαμε καταλάβει».

Ο δικαστής άφησε ελεύθερο τον καπετάνιο με περιοριστικούς όρους, ενώ του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση θανάτου από αμέλεια.

Η Milliyet αναφέρει ότι το Λιμενικό ανακάλυψε ίχνη πρόσκρουσης στο μπροστινό μέρος του πλοίου.

Η έρευνα συνεχίζεται υπό την ευθύνη του εισαγγελέα Μαρμαρά. Ο Γιουκάι, πέρα από ιδρυτής της Mazu Yachts, είναι παντρεμένος με την Ελληνίδα Ράνια Στύπα, διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας.

