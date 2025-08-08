Παλαιό Φάληρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε η 32χρονη μητέρα της Τζένα – Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα 

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε την Πέμπτη (07/08) μετά την απόφαση του ανακριτή και της εισαγγελέως η 32χρονη μητέρα από την Αλγερία, οποία κατηγορείται για τον θάνατο της 4χρονης κόρης της.

Υπενθυμίζεται ότι στην απολογία της η ίδια δήλωσε αθώα και ισχυρίστηκε ότι δεν σκότωσε εκείνη το κορίτσι. Συγκεκριμένα, τόνισε πως έκανε μπάνιο την μικρή, κάποια στιγμή το κορίτσι ζήτησε νερό και η 32χρονη πήγε στην κουζίνα για να την το φέρει. Εκεί, όπως λέει άκουσε έναν γδούπο, γύρισε πίσω και είδε το κοριτσάκι να είναι πεσμένο στο πάτωμα με σπασμούς. Προσπάθησε να το συνεφέρει, δεν τα κατάφερε και θεώρησε ότι είναι νεκρό. Στη συνέχεια πήγε στην παραλία και το άφησε, σύμφωνα πάντα με όσα είπε η ίδια.

Ωστόσο, αναπάντητα παραμένουν πάρα πολλά ερωτήματα, όπως το γιατί δεν ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και γιατί επέλεξε να πάει στην παραλία. Όλα αυτά ερευνώνται και το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις, σύμφωνα με το Mega.

Δεν θέλει τα παιδιά της να μείνουν στην Ελλάδα

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η ίδια επιθυμεί τα 2 της παιδιά να μην μείνουν στην Ελλάδα, αλλά να πάνε στην οικογένειά της στην Αλγερία.

Σημειώνεται, ότι μόλις της ανακοινώθηκε η απόφαση προφυλάκισής της, ζήτησε να μιλήσει με συγγενικά της πρόσωπα στην Αλγερία.

Η ανατριχιαστική απολογία της

Υπενθυμίζεται ότι η απολογία της 32χρονης φαίνεται πως ήταν χειμαρρώδης, αφού παρέμεινε για περίπου 5 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, όπου με την βοήθεια διερμηνέα της αραβικής γλώσσας, προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έχοντας ένα βαρύ κατηγορητήριο να αντιμετωπίσει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βγήκε από το γραφείο του ανακριτή με δάκρυα στα μάτια, μετά την βροχή ερωτήσεων που δέχτηκε για το πώς και γιατί πέθανε η κορούλα της. Παρά τους ισχυρισμούς της πάντως, πως η Τζένα, χτύπησε στο ντους όχι μια αλλά δύο φορές και δεν επανήλθε, με αποτέλεσμα η ίδια να θεωρεί ότι είναι νεκρή και πανικόβλητη να αφήσει το παιδί στη θάλασσα, δεν κατάφερε να πείσει.

Οι συνήγοροί της, αμφισβητώντας την ιατροδικαστική έκθεση πως αιτία του θανάτου του κοριτσιού ήταν ο πνιγμός, αναμένουν τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

«Το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρό»

«Με την Τζένα μπήκαμε στη ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω, άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να την συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα», ανέφερε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ίδια μάλιστα ισχυρίστηκε πως οι αποφάσεις της, ήταν αποτέλεσμα πανικού, καθώς νόμιζε, όπως είπε, ότι το παιδί ήταν νεκρό. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, η 32χρονη μητέρα φέρεται να τους είχε πει ότι είχε καταλάβει πως το παιδί ήταν ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του.

«Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και όσο και αν προσπάθησα δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρό», υποστήριξε.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη φέρεται να περιέγραψε και τις σκηνές που ακολούθησαν από την στιγμή που έφτασε στο περίπτερο στην παραλιακή -όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας- και μετά. «Έφθασα στο Φάληρο με τραμ. Ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στην συνέχεια επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί», είπε.

Σημειώνεται ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων στα κατασχεμένα ρούχα και αντικείμενα της 32χρονης, που βρέθηκαν πεταμένα σε μία σακούλα, σε θάμνους, κοντά στο σπίτι της 32χρονης, αλλά και τα αποτελέσματα από την ανάλυση του κινητού της τηλεφώνου.

Τα ευρήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Μέσα στη σακούλα βρέθηκε το φόρεμα που φορούσε η 32χρονη το επίμαχο βράδυ του Σαββάτου, όταν εγκατέλειψε αβοήθητη την κόρη της στη θάλασσα. Στο μικροσκόπιο έχει μπει και η καρτέλα με τα χάπια πρεγκαμπαλίνης που βρέθηκαν, εν αναμονή πάντα και των τοξικολογικών εξετάσεων στο παιδί, όπως και η βούρτσα μαλλιών της 32χρονης, που, επίσης πέταξε. Υπενθυμίζεται ότι η χειρολαβή της βούρτσας ήταν σπασμένη και αναμένεται να εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο περιστατικό κακοποίησης ή την απέρριψε για να εξαφανίσει εντελώς το DNA της.

Στην σπουδή που έδειξε μετά το έγκλημα να εξαφανίσει τα πειστήρια, συμπεριλαμβάνεται και η απόρριψη του εισιτηρίου του τραμ με το οποίο κατέβηκε το μοιραίο βράδυ με τα παιδιά της στην παραλία. Μάλιστα, όπως είναι ήδη γνωστό, μόλις δύο 24ωρα μετά τον θάνατο της κόρης της, η 32χρονη επιχείρησε να διαφύγει από την Ελλάδα, επικοινωνώντας αρχικά με την πρεσβεία της Αλγερίας και στη συνέχεια με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να κάνει πράξη τους σχεδιασμούς της, καθώς συνελήφθη την ημέρα που θα είχε ραντεβού με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.