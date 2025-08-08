Μυστηριώδεις σιδερένιες ράβδοι ηλικίας 2.000 ετών ανακαλύφθηκαν στον βυθό ποταμού – Τα μυστικά της σπάνιας συλλογής για το εμπόριο της εποχής

Το Μουσείο Φραγκισκανών Μοναχών «Vrata Bosne» στην Τόλισα, το οποίο στο παρελθόν είχε γίνει γνωστό για τις εκθέσεις του σχετικά με τα μεσαιωνικά χειρόγραφα και την τοπική λαογραφία, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής — αυτή τη φορά για μια πρωτοποριακή αρχαιολογική ανακάλυψη.

Σε μόλις δύο ημέρες εξερεύνησης κατά μήκος του ποταμού Σάβα στην περιοχή της Ποσαβίνα, οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν πρωτοφανή αριθμό διπυραμιδικών ράβδων — σπάνιες σιδερένιες ράβδους που πιστεύεται ότι είναι πάνω από 2.000 ετών.

Αυτά τα μοναδικά ευρήματα, από ημιεπεξεργασμένο σίδερο που χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους σιδηρουργούς για την κατασκευή εργαλείων, όπλων και διαφόρων αντικειμένων, είναι εξαιρετικά σπάνια.

Πριν από αυτή την ανακάλυψη, μόλις λίγα παραδείγματα φιλοξενούνταν σε μουσεία στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και το Σεράγεβο.

Ωστόσο, τώρα, εκατοντάδες από αυτά τα αντικείμενα έχουν ανακαλυφθεί σε αυτό το μοναδικό σημείο στη βόρεια Βοσνία, καθιστώντας την περιοχή ενδεχομένως την πλουσιότερη γνωστή πηγή τέτοιων αρχαιολογικών ευρημάτων σε όλη την Ευρώπη.

Από το πάθος των ντόπιων στη διεθνή σημασία

Η ανακάλυψη οφείλεται τον Pero Matkić, έναν λάτρη της ιστορίας από την περιοχή ο οποίος, σε συνεργασία με το μουσείο, συνέλεξαν προσεκτικά τα πρώτα θραύσματα και έστειλαν τις εικόνες σε εμπειρογνώμονες στο Βινκόβτσι της Κροατίας.

Η σημασία του χώρου έγινε αμέσως έκδηλη, οδηγώντας σε άμεση απόκριση από τους επαγγελματίες της αρχαιολογίας. Επικεφαλής της ομάδας των εμπειρογνωμόνων είναι ο Krunoslav Zubčić, ενάλιος αρχαιολόγος από το κροατικό ινστιτούτο συντήρησης στο Ζάγκρεμπ και ο Nikica Spudić, ειδικός από την υπηρεσία ορεινής διάσωσης της Κροατίας, στο Κάρλοβατς.

Η γνώση τους καθοδηγεί την ενδελεχή ανασκαφή και την ανάλυση της εξαιρετικής ανακάλυψης.

“Οι ράβδοι, είναι χαρακτηριστικές της μεταβατικής περιόδου από τον Πολιτισμό Λε Τεν (Εποχή του Σιδήρου στην Κεντρική Ευρώπη) προς τη Ρωμαϊκή Εποχή και ανάγονται στον 1ο ή 2ο αιώνα π.Χ.”, εξηγεί ο καθηγητής Jozo Jezerčić, και διευθυντής του μουσείου Vrata Bosne.

“Φαίνεται ότι ήταν φορτίο που μεταφέρονταν από τον ποταμό με πλοίο, το οποίο βυθίστηκε στον Σάβα, ίσως λόγω καταιγίδας ή σύρραξης. Λογικά, το πλοίο παρασύρθηκε, όμως οι βαριές ράβδοι βυθίστηκαν στον βυθό, όπου και είχαν παραμείνει μέχρι σήμερα”.

Προηγμένες τεχνικές για την μελλοντική έρευνα

Για τη διασφάλιση της ακριβούς καταγραφής τους, αρχικά χαρτογραφήθηκε ο χώρος, με συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Αξιοποιήθηκαν τεχνικές φωτογραμμετρίας για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου και λεπτομερούς τοπογραφικού σχεδίου.

Κάθε αντικείμενο καταχωρήθηκε και απομακρύνθηκε με προσοχή από την κοίτη του ποταμού, βυθίστηκε σε διυλισμένο νερό για να συντηρηθεί πριν ξεκινήσουν περισσότερες εργασίες συντήρησης.

“Τώρα ξεκινά το ενδιαφέρον”, δηλώνει ο ενάλιος αρχαιολόγος Zubčić. “Σύντομα, οι χημικές αναλύσεις θα αποκαλύψουν την προέλευση του μετάλλου – μπορεί να δείξουν ότι προέρχεται από τα ορυχεία της αρχαιότητας – και θα προσφέρουν στοιχεία για τις διαδρομές του εμπορίου που συνέδεαν την Ποσαβίνα με την Κεντρική Ευρώπη, πριν από τη Ρωμαϊκή Εποχή”.

Νέο κεφάλαιο στην αρχαιολογία της Ευρώπης

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η ανακάλυψη μπορεί να αναπλαισιώσει τον ιστορικό ρόλο της Ποσάβια, ανάγοντάς την σε κρίσιμο κέντρο της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας στην αρχαιότητα – πολύ πιο σημαντικό απ’ ό,τι θεωρούταν μέχρι πρότινος.

“Μόλις τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται η ιστορία της συλλογής των μυστηριωδών ράβδων”, εξηγεί ο Jezerčić.

“Για η σωστή συντήρηση και ανάλυσή τους, συνεργαζόμαστε με Ινστιτούτα στη Σλοβενία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστρία. Προβλέπεται πως θα είναι μια μακρόχρονη, διεθνής προσπάθεια η οποία θ’ αλλάξει τον τρόπο αντίληψης του προϊστορικού και ρωμαϊκού εμπορίου σ’ ολόκληρη την Ευρώπη”.