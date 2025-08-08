Καβάλα: Αγωνία χωρίς τέλος για την 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε από παραλία – «Ξύπνησα και είχε χαθεί» λέει ο σύζυγός της, καταγγέλλει ολιγωρία στις έρευνες

Η εξαφάνιση μιας 59χρονης Βρετανίδας από παραλία της Καβάλας έχει βυθίσει τον σύζυγό της στην απόγνωση.

Ο Κρις Μπουρντά, 66 ετών, περιέγραψε για πρώτη φορά -στη Daily Mail- τη στιγμή που ξύπνησε στη σεζλόνγκ και διαπίστωσε ότι η σύζυγός του, Μισέλ, είχε εξαφανιστεί.

«Φαινόταν αρκετά χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Κάναμε ένα σύντομο μπάνιο, επειδή είχε αέρα και λίγα κύματα. Μετά παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι θα κάναμε έναν ωραίο ύπνο. Δυστυχώς, με πήρε ο ύπνος πρώτο και όταν ξύπνησα, δεν ήταν εκεί», είπε ο Μπουρντά στη Daily Mail από την Ελλάδα, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφανισμένη σύζυγό του.

Η 59χρονη εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από την παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα. Τα προσωπικά της αντικείμενα, ακόμη και η πετσέτα της, είχαν μείνει πάνω στη σεζλόνγκ, όμως η ίδια δεν ήταν πουθενά.

Αιχμές για την αντίδραση των Αρχών

«Έτρεξα αμέσως στην τουαλέτα και χτύπησα την πόρτα των γυναικών, αλλά δεν ήταν μέσα. Μετά έτρεξα πάλι στην παραλία να κοιτάξω στο νερό. Ρώτησα τα άτομα πίσω μας αν την είδαν, είπαν όχι, αλλά αργότερα έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία που μας έδειχνε να τρώμε κρέπες στο βάθος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν γύρισε στον σερβιτόρο και του είπε πως η γυναίκα του αγνοείται, «άρχισε να γελάει».

Μόνο αφού του εξήγησε ότι «η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα και πρέπει να καλέσετε την αστυνομία», ο υπάλληλος συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο 66χρονος απευθύνθηκε σε ιδιοκτήτη καταστήματος της περιοχής, ο οποίος τελικά τηλεφώνησε στην αστυνομία, όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δύο ώρες αργότερα.

«Δεν είδα ούτε έναν αστυνομικό στην παραλία εκείνη την ημέρα», δήλωσε.

«Το μόνο που είδα ήταν ένα περιπολικό που οδηγούσε πάνω- κάτω στον δρόμο προς την παραλία. Δεν βγήκαν καν από το αμάξι, απλώς κοίταζαν προς τη θάλασσα».

Ο Μπουρντά κατήγγειλε ότι οι έρευνες δεν έγιναν με τη δέουσα σοβαρότητα: «Δεν χρησιμοποιούν σκυλιά ή drones και χρησιμοποιούν το σκάφος αναζήτησης μόνο τη νύχτα ή νωρίς το πρωί για να μην ανησυχήσουν τους τουρίστες».

Όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο, του είπαν ότι «στην παραλία αυτή συμβαίνουν πολλά περιστατικά και μπορεί να είναι επικίνδυνη».

«Αναρωτιέμαι μήπως μου είπαν ότι είναι ζωντανή για να μην φοβηθούν οι τουρίστες», σχολίασε.

«Ψάχνω χωρίς ύπνο ή φαγητό. Μέρα και νύχτα, ειδικά νωρίς το πρωί. Τη νύχτα είναι δύσκολο γιατί έχει σκοτάδι. Για ημέρες και νύχτες ανεβοκατεβαίνω την ακτή, ψάχνω σε θάμνους, ελαιώνες, άδεια σπίτια, εργοτάξια. Αργότερα πήγα και στους λόφους. Τίποτα. Ρώτησα την αστυνομία, αν πιστεύουν ότι είναι ζωντανή, γιατί δεν χρησιμοποιούν σκυλιά, drones, ελικόπτερα. Και μου απάντησαν: “πού να ψάξουμε; είναι τεράστια περιοχή”».

«Δεν νομίζω ότι η γυναίκα μου θα πήγαινε με κάποιον σε αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο. Έχω ψάξει παντού αλλά ένας άνθρωπος μόνος είναι πολύ δύσκολο να βρει κάτι», συμπλήρωσε.

Είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν

Η Μπουρντά είχε κατά το παρελθόν υποφέρει από επεισόδια κατάθλιψης και άγχους.

Όταν κάποτε απολύθηκε από τη δουλειά της στο Λονδίνο, είχε εξαφανιστεί για μία ημέρα, αλλά η αστυνομία τότε αντέδρασε άμεσα και τη βρήκε το ίδιο βράδυ.

Αν και είχε αρρωστήσει ξανά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον σύζυγό της, βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης και βρισκόταν σε καλή διάθεση.

Οι διακοπές στην Ελλάδα που μετατράπηκαν σε εφιάλτη

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για έξι εβδομάδες, έπειτα από διακοπές στην Γερμανία, με στόχο να ξεφύγουν από τον μουντό καιρό της Γλασκώβης.

Ο Μπουρντά, φαρμακοποιός στο επάγγελμα, και η σύζυγός του, είναι μαζί 36 χρόνια.

«Όλο το προηγούμενο βράδυ κρατούσε το χέρι μου και δεν θα πίστευες ποτέ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ή ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Την άλλη μέρα μιλούσαμε για το πόσο ευτυχισμένα ήταν τα 40 χρόνια μας μαζί και της είπα “ναι, ελπίζω να έχουμε άλλα 40 μπροστά μας”», είπε συγκινημένος.

Απογοητευμένος από την ανταπόκριση της τοπικής αστυνομίας, ο Μπουρντά υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Όπως δήλωσε, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών τον ενημέρωσε ότι μια ειδική ομάδα εθελοντών, εκπαιδευμένων για τέτοιες περιπτώσεις, θα αφιχθεί για να συνδράμει στις έρευνες.

Εξέφρασε την απογοήτευσή του και για τους υπόλοιπους τουρίστες στην παραλία που, όπως ισχυρίζονται, δεν είδαν τίποτα.

«Θέλω να διαμαρτυρηθώ γιατί εδώ έρχονται περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο αλλά δεν υπάρχει υποδομή σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε όταν νιώθουμε ασφαλείς, μέχρι να συμβεί κάτι και να καταλάβεις ότι δεν είσαι ασφαλής», τόνισε.

«Η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται, κάθονται στο γραφείο τους στη σκιά ή τους βλέπεις να στέκονται στη σκιά κάτω από δέντρα. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν. Όταν επισκέφτηκα το τμήμα, ήταν πέντε άτομα που κάθονταν και έπαιζαν στα τηλέφωνά τους. Μου είπαν “έχουμε τους άνδρες μας και ψάχνουν” και απλά σκέφτηκα: ουάου, το μόνο που κάνουν είναι να πηγαινοέρχεται ένα περιπολικό», πρόσθεσε.

Ο σύζυγος της Μισέλ εκφράζει φόβους για την τύχη της συζύγου του: «Αν είναι ζωντανή, όπως λένε, είναι πολύ ευάλωτη. Δεν έχει παπούτσια, ρούχα, χρήματα, γυαλιά ή φάρμακα. Πρέπει να κρύβεται κάπου. Αύριο θα συμπληρωθεί μία ολόκληρη εβδομάδα από τότε που εξαφανίστηκε και σκέφτομαι, σίγουρα κάποιος θα της έχει δώσει φαγητό ή νερό».

Μαρτυρίες

Ένας μάρτυρας κατέθεσε αρχικά ότι είδε μια γυναίκα που έμοιαζε με την Μπουρντά να κολυμπά σε βαθιά νερά και ότι της είπε να μην πάει πιο μακριά, όμως ο σύζυγός της ενημερώθηκε ότι τελικά ανακάλεσε τη μαρτυρία του.

«Φαίνεται πως κανείς δεν την έχει δει, ούτε επισκέπτες και ένας από τους μάρτυρες απέσυρε τη δήλωσή του», είπε.

«Υπήρχε ένας μάρτυρας, που είπε στην αστυνομία ότι της φώναξε να μην απομακρυνθεί, αλλά όταν ρώτησα ξανά την αστυνομία σήμερα, μου είπαν ότι απέσυρε τη δήλωσή του. Είπε ότι εκείνη μάλλον γύρισε πίσω αλλά δεν την είδε γιατί ήταν απασχολημένος. Αλλά ακόμα κι αν της φώναζε “πού πας, γύρνα πίσω”, υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι στην παραλία και δεν μπορώ να καταλάβω πώς κανείς, ούτε ένας, δεν την είδε ή δεν την άκουσε. Σίγουρα κάποιος θα πρόσεχε αν βγήκε και δεν ξαναγύρισε», σημείωσε.

Η αστυνομία συνέχισε τις έρευνες στη στεριά, ενώ το Λιμενικό Σώμα διεξήγαγε έρευνες στη θάλασσα. Ωστόσο, τη Δευτέρα το βράδυ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε ότι διέκοψε τις στοχευμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Εκδόθηκε Silver Alert, καθώς δεν κατέστη δυνατός ο άμεσος εντοπισμός της.

Λάτρης της πεζοπορίας

Η Μισέλ Μπουρντά, την οποία οι γείτονές της στη Γλασκώβη περιγράφουν ως ντροπαλή αλλά περιπετειώδη, είχε πάθος με την ύπαιθρο και τις πεζοπορίες.

Σύμφωνα με μια γειτόνισσα, «Πάντα κυκλοφορούσε με ρούχα για περπάτημα, φλις και μπότες ή αντιανεμικό. Της άρεσε πολύ η φύση».

«Έχουν ποδήλατα και είναι πολύ δραστήριοι. Τους αρέσει να περπατάνε, να κάνουν μπάνιο στη φύση. Συχνά έλειπαν όλη μέρα το καλοκαίρι. Την έβλεπα να κάθεται και να διαβάζει στον κήπο», είπε μια άλλη κάτοικος της περιοχής.

Ένας τρίτος γείτονας είπε: «Είναι πολύ διακριτικοί και κρατούν αποστάσεις. Εκείνη είναι ήσυχη και ντροπαλή, ενώ εκείνος πιο δυναμικός. Μετακόμισαν στη Γλασκώβη πριν έξι χρόνια, γιατί ο γιος τους σπουδάζει εδώ».