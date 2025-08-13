Φωτιά στην Αχαΐα – Εκκενώνεται η περιοχή Μπάλας

Εκτός ελέγχου βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας, με τις εκκενώσεις οικισμών να είναι συνεχείς. Πριν από λίγο εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Μπάλας.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»