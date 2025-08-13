Φωτιά στη Χίο: Κινδύνευσαν άλογα στην Βολισσό, σώθηκαν την τελευταία στιγμή – Συγκλονιστικά βίντεο

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χίο για να ανακόψουν την μεγάλη φωτιά που σάρωνε ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της. Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη βορειοδυτική Χίο βρίσκει την περιοχή σε κατάσταση απόλυτης καταστροφής.

Τυχερά στάθηκαν τα άλογα που είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες στην Βολισσό και σώθηκαν την τελευταία στιγμή.

Εθελοντές και διασώστες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απομακρύνουν τα ζώα από την πύρινη κόλαση, με τις εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να είναι συγκλονιστικές.

