Φωτιά στην Χίο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Εκκενώθηκαν οικισμοί, μεγάλες ζημιές στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

