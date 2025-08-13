Χίος: Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στην Βολισσό από τη φωτιά – ΒΙΝΤΕΟ

Χίος: Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στην Βολισσό από τη φωτιά – ΒΙΝΤΕΟ

Η επόμενη ημέρα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/0) στη βορειοδυτική Χίο βρίσκει την περιοχή σε κατάσταση απόλυτης καταστροφής. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες που καταγράφονται από τη Βολισσό και τις γύρω περιοχές προκαλούν σοκ και θλίψη, καθώς η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της έναν πραγματικό «κρανίου τόπο». Η πλούσια βλάστηση έχει μετατραπεί σε στάχτη, ενώ οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έντασης και της έκτασης της φωτιάς αποτελεί το πρατήριο καυσίμων στην είσοδο της Βολισσού, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, μετατρεπόμενο σε σωρό από αποκαΐδια. Παράλληλα, το δίκτυο πυλώνων ηλεκτροδότησης της περιοχής έχει καταρρεύσει, αφήνοντας τα χωριά χωρίς ρεύμα και δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης, όπως μεταδίδει το politischios.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι καλλιέργειες, οι ελαιώνες και τα μελίσσια που βρίσκονταν στην πορεία της πυρκαγιάς υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές, πλήττοντας σοβαρά το εισόδημα δεκάδων οικογενειών που ζουν από την πρωτογενή παραγωγή.

Οι κάτοικοι της περιοχής, που πέρασαν μια εφιαλτική νύχτα παρακολουθώντας την καταστροφή να πλησιάζει τα σπίτια τους, κάνουν λόγο για μια από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουν ζήσει. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά κάτοικος της Βολισσού, «ό,τι ξέραμε και αγαπούσαμε εδώ χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες».

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη βορειοδυτική Χίο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με τις προτεραιότητες να επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την εκτίμηση των συνολικών ζημιών.

