Φωτιά στην Αχαΐα: Καρέ καρέ η στιγμή που Canadair πραγματοποιεί ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Αχαΐα Canadair

Μια εντυπωσιακή εικόνα καταγράφηκε σήμερα στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας, όπου η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο.

Φωτιά στην Αχαΐα: Κόβει την ανάσα βίντεο με ρίψη νερού από ελικόπτερο – Έσπασαν κλαδιά και έπεσαν σε αυτοκίνητα

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, καταγράφεται η συγκλονιστική στιγμή που αεροσκάφος τύπου Canadair πετάει χαμηλά, σχεδόν παράλληλα με τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με νερό και να επιστρέψει αμέσως στη μάχη με τις φλόγες.

Η πτήση του πυροσβεστικού αεροπλάνου δίπλα από το εμβληματικό αυτό τεχνικό έργο, σε τόσο χαμηλό ύψος, αποτελεί ενδεικτικό της έντασης και του επείγοντος χαρακτήρα των επιχειρήσεων που εξελίσσονται στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα έχουν επιστρατευθεί για να περιορίσουν το μέτωπο, που απειλεί κατοικημένες περιοχές και φυσικές εκτάσεις.

Δείτε βίντεο και με ελικόπτερο Σινούκ που επιχειρεί στην Αχαΐα:

