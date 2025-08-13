Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκαν» Λιοτόπουλος και Νικολαΐδης – Δεν θα αγωνιστεί απέναντι στο Μαυροβούνιο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Με 14 παίκτες θα αναχωρήσει η Εθνική Ελλάδας για τη Θεσσαλονίκη, ενόψει του αυριανού φιλικού με το Μαυροβούνιο. Στην Αθήνα θα παραμείνουν οι τραυματίες Τολιόπουλος και Ζούγρης, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Για τη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψει σήμερα η Εθνική Ανδρών, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arean. Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής. Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.
Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόραεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντουροφ και Νάσος Μπαζίνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση».

 

