Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Τα καμένα της Σταμνάς από ψηλά – Εικόνες από τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Φωτιά στην Σταμνά
ΦΩΤΟ: Γιώργος Κουκουρέμπας

Δραματικές στιγμές βίωσαν οι κάτοικοι του χωριού Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, αφού είδαν τις φλόγες να κινούνται απειλητικά προς τα σπίτια τους, χθες Τρίτη (12/08).

Η πυρκαγιά που ξέσπασε και έκαιγε για ώρες, άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Μία τεράστια έκταση που κάποτε ήταν γεμάτη με ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες πλέον είναι ένα απέραντο μαυρισμένο τοπίο.

Σταμνά- φωτιά
ΦΩΤΟ: Γιώργος Κουκουρέμπας

Κόποι μιας ζωής έχουν πάει χαμένοι, ενώ διακρίνεται και το πόσο κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού έφτασαν οι φλόγες.

Δόθηκε πραγματικός αγώνας για να γλιτώσει η Σταμνά από την ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ ήχησε δύο φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Φωτιά- Σταμνά

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:09 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Διορισμός 10.000 εκπαιδευτικών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Η προθεσμία και η διαδικασία

Με κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Εθνικής Οικονομί...
17:03 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Ρωμανός

Συνεχίζεται η αποστολή μηνυμάτων του 112 για εκκένωση περιοχών στην Αχαΐα. Πριν από λίγο εστάλ...
16:57 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε Πρέβεζα και Άρτα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών στάλθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης εξαιτίας των φωτιώ...
16:55 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η Ιόνια Οδός, κλειστή η Εθνική Ιωαννίνων Άρτας

Λίγο πριν από τις 4.30 το απόγευμα δόθηκε και πάλι σε κυκλοφορία η Ιόνια Οδός, από τον κόμβο τ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια