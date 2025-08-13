Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Τα καμένα της Σταμνάς από ψηλά – Εικόνες από τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα

Δραματικές στιγμές βίωσαν οι κάτοικοι του χωριού Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, αφού είδαν τις φλόγες να κινούνται απειλητικά προς τα σπίτια τους, χθες Τρίτη (12/08).

Η πυρκαγιά που ξέσπασε και έκαιγε για ώρες, άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Μία τεράστια έκταση που κάποτε ήταν γεμάτη με ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες πλέον είναι ένα απέραντο μαυρισμένο τοπίο.

Κόποι μιας ζωής έχουν πάει χαμένοι, ενώ διακρίνεται και το πόσο κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού έφτασαν οι φλόγες.

Δόθηκε πραγματικός αγώνας για να γλιτώσει η Σταμνά από την ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ ήχησε δύο φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.