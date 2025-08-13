Βίντεο-σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα – Εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων ο 74χρονος

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα με θύμα έναν ηλικιωμένο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικός παρέσυρε έναν 74χρονο με το ιδιωτικό όχημά του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Το όχημα στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ ο αστυνομικός συνελήφθη.

Σε βίντεο που παρουσίασε το Mega, φαίνεται η στιγμή της τραγωδίας με τον ηλικιωμένο να εκσφενδονίζεται αρκετά μέτρα μακριά από την σφοδρή σύγκρουση. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν τέτοια που ο 74χρονος εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται προανάκριση από την Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής και διοικητική έρευνα για το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής».

