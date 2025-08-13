Αρτέμιδα: Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό με το αυτοκίνητό του – Κινείται η διαδικασία για να τεθεί σε διαθεσιμότητα

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικοί

Τραγωδία στην Αρτέμιδα Αττικής σήμερα το πρωί όταν αστυνομικός παρέσυρε πεζό με το ιδιωτικό όχημά του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Το όχημα στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός συνελήφθη άμεσα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται προανάκριση από την Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής και διοικητική έρευνα για το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής».

