Φωτιά στην Πρέβεζα: Έκλεισαν η Ιόνια και η παλιά Εθνική Οδός – Χάος στους δρόμους

Χαοτική είναι η κατάσταση και στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Πρέβεζα, καθώς από τις δύο το μεσημέρι έκλεισε η Ιόνια Οδός από την Φιλιππιάδα ως το Αβγό και λίγα λεπτά αργότερα έκλεισε και η Εθνική Ιωαννίνων- Άρτας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των ημερών του Δεκαπενταύγουστου με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Τα οχήματα που έρχονται από την Ιόνια Οδό με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα εκτρέπονται προς την Πρέβεζα, ενώ από το Αβγό τα οχήματα είτε επιστρέφουν προς Ιωάννινα, είτε κατευθύνονται προς Εγνατία με κατεύθυνση την Ηγουμενίτσα.