Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Πρέβεζα: Έκλεισαν η Ιόνια και η παλιά Εθνική Οδός - Χάος στους δρόμους

Χαοτική είναι η κατάσταση και στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Πρέβεζα, καθώς από τις δύο το μεσημέρι έκλεισε η Ιόνια Οδός από την Φιλιππιάδα ως το Αβγό και λίγα λεπτά αργότερα έκλεισε και η Εθνική Ιωαννίνων- Άρτας.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση και της Νέας Φιλιππιάδας

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των ημερών του Δεκαπενταύγουστου με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Τα οχήματα που έρχονται από την Ιόνια Οδό με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα εκτρέπονται προς την Πρέβεζα, ενώ από το Αβγό τα οχήματα είτε επιστρέφουν προς Ιωάννινα, είτε κατευθύνονται προς Εγνατία με κατεύθυνση την Ηγουμενίτσα.

15:39 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Πέμπτη σε Αττική και 4 ακόμη Περιφέρειες – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, για Αττική, Αν...
15:33 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Βίντεο-σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα – Εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων ο 74χρονος

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα με θύμα έναν ηλικιωμένο βλέπει το φ...
14:55 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ηπ...
14:44 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση και της Νέας Φιλιππιάδας

Εκτός ελέγχου συνεχίζει να είναι η φωτιά στην Πρέβεζα. Πριν από λίγο ήχησε το 112 για εκκένωση...
