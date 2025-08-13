Γιώργος Αυτιάς: Κατεπείγουσα επιστολή στους Επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού για αποζημίωση πληγέντων από τις πυρκαγιές

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με κατεπείγουσα επιστολή του προς τους Επιτρόπους Οικονομικών Valdis Dombrovskis και Προϋπολογισμού Piotr Serafin, ζητεί την άμεση αποζημίωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, των πληγέντων από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα.

Γιώργος Αυτιάς: Ακόμη 14,7 δισ. φέρνει στην Ελλάδα η παράταση έως το 2028 του Ταμείου Ανάκαμψης

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητοί κ. Επίτροποι,

Η χώρα μου, η Ελλάδα, πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από πλήθος πυρκαγιών, οι οποίες έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Με την παρούσα επιστολή σας ζητώ να παρέμβετε άμεσα, ώστε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης να ενεργοποιηθεί ταχύτατα για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων. Αυτή η κίνησή σας θα δείξει και την έμπρακτη στήριξη της Κομισιόν στους δοκιμαζόμενους κατοίκους των πληγεισών περιοχών. Ευελπιστώ στην ταχύτητα των ενεργειών σας.

Με τιμή,
Γιώργος Αυτιάς

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:08 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας είναι με τους κατοίκους, τους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρν...
14:18 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Λένα Σαμαρά: Η νέα ανάρτηση και το δημόσιο «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα δύο ημέρες μετά την κηδεία της

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας έκανε μια σ...
13:57 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Δεύτερη ημέρα κόλασης για τους κατοίκους – Είναι προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού

«Δεύτερη ημέρα κόλασης για τους κατοίκους στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές» αναφέρει ...
13:22 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών και πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν – Η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών

Για έλλειψη εθελοντών στη χώρα μίλησε η Σοφία Βούλτεψη η οποία ήταν καλεσμένη στην πρωινή εκπο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια