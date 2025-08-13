Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας είναι με τους κατοίκους, τους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη ημέρα», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα», τονίζει.

