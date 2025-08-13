Φωτιά στη Χίο: Αποκαρδιωτική φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες που ξάπλωσαν στον δρόμο

Συγκλονιστική και ταυτόχρονα αποκαρδιωτική είναι η φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, με τους εξαντλημένους πυροσβέστες να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, ώστε να πάρουν μία ανάσα, προτού συνεχίσουν το τιτάνιο έργο τους για την κατάσβεση της φωτιάς στη Χίο.

Το Fire Fighting Greece ανήρτησε τη φωτογραφία από τους πυροσβέστες που απεικονίζει πλήρως τη σκληρή μάχη με τις φλόγες που δίνουν φθάνοντας στα όριά τους, τα οποία ωστόσο κάθε φορά ξεπερνούν.