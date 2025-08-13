Φωτιά στην Πρέβεζα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ζηρού – Δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή της Φιλιππιάδας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, μετά το σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σε οποιονδήποτε δήμο ζητηθεί να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εντολή του θα κηρύσσεται αυτόματα.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Φιλιππιάδας καθώς υπάρχουν ακόμη δυο μέτωπα και διάσπαρτες εστίες.

Πριν από λίγο ήχησε το 112 στον Γυμνότοπο και καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα. Είναι η 3η φορά, από χθες, που η πυρκαγιά απειλεί το χωριό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το 2ο προς Παντάνασσα.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.

