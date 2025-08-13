ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Δεύτερη ημέρα κόλασης για τους κατοίκους – Είναι προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού

Εύη Κατσώλη

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Δεύτερη ημέρα κόλασης για τους κατοίκους στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ– Προοδευτική Συμμαχία.

Εκφράζει δε, την έντονη ανησυχία του για «την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς».

«Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας  στους ανθρώπους που πλήττονται, σε όσους επιχειρούν, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτεία οφείλει να κινητοποιήσει το σύνολο των δυνάμεων ώστε να τελειώσει άμεσα αυτός ο εφιάλτης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης των πυρκαγιών βρίσκεται σε εγρήγορση. Βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη των Νομαρχιακών Επιτροπών βρίσκονται στο πεδίο στις πληγείσες περιοχές, σε διαρκή ενημέρωση και συντονισμό με τις τοπικές αρχές και τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Δυστυχώς, για ακόμη μια χρονιά, οι διαβεβαιώσεις για ετοιμότητα και θωράκιση από την πλευρά της κυβέρνησης αποδείχθηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, ιδίως στο σκέλος της πρόληψης, και καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να τις καλύψει» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:22 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών και πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν – Η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών

Για έλλειψη εθελοντών στη χώρα μίλησε η Σοφία Βούλτεψη η οποία ήταν καλεσμένη στην πρωινή εκπο...
12:38 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προήδρευσε σε σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την πορεία των πυρκαγιών

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρί...
10:21 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Στην Πολιτική Προστασία εντός της ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην Αθήνα έχει επιστρέψει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί...
10:18 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Γεωργιάδης: 24 περιστατικά παραμένουν στο Νοσοκομείο Άρτας – Η νεότερη ενημέρωση για τις δομές Υγείας στις πυρόπληκτες περιοχές

Τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια