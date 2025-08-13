Στίβος: Θύελλα αντιδράσεων με Ισραηλινό αθλητή που κάνει χειρονομία αποκεφαλισμού

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο Ισραηλινός αθλητής, ο οποίος λίγο πριν ξεκινήσει η κούρσα του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 έκανε μία χειρονομία αποκεφαλισμού.

Ο Ισραηλινός αθλητής, Ίντο Περέτς έκανε τη συγκεκριμένη χειρονομία μπροστά στην κάμερα στην γραμμή εκκίνησης της σκυταλοδρομίας 4×100μ. ανδρών.

Το βίντεο προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αρκετούς χρήστες να ζητούν από τους διοργανωτές να αποκλείσουν τον αθλητή.

«Το αληθινό τους πρόσωπο επιτέλους φανερώθηκε σε όλο τον κόσμο», έγραψε ένας χρήστης.

«Αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια. Αυτή τη φορά ο Ισραήλ τερμάτισε τελευταίο. Ίσως επειδή δεν υπήρχε κανένα παιδί μπροστά του για να τρομάξει», έγραψε ο δημοσιογράφος Ζόραν Μαμντανί.