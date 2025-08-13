Φωτιά σε Πρέβεζα και Άρτα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών στάλθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης εξαιτίας των φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτες σε Πρέβεζα και Άρτα.
Συγκεκριμένα, το πρώτο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του Κερασώνα και της Αγίας Παρασκευής, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τα Ιωάννινα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κερασώνας & #Αγία_Παρασκευή #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Ιωάννινα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
Λίγα λεπτά αργότερα εστάλη και δεύτερο μήνυμα, καλώντας τους κατοίκους της Ρωμιάς να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Θεσπρωτικό.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ρωμιά #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Θεσπρωτικό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αμμότοπος Άρτας απομακρυνθείτε προς Κιάφα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το 3ο μήνυμα από το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Κιάφα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025