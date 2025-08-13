Φωτιά σε Πρέβεζα και Άρτα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Μηνύματα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών στάλθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης εξαιτίας των φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτες σε Πρέβεζα και Άρτα.

Συγκεκριμένα, το πρώτο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του Κερασώνα και της Αγίας Παρασκευής, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τα Ιωάννινα.

Λίγα λεπτά αργότερα εστάλη και δεύτερο μήνυμα, καλώντας τους κατοίκους της Ρωμιάς να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Θεσπρωτικό.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αμμότοπος Άρτας απομακρυνθείτε προς Κιάφα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το 3ο μήνυμα από το 112.