Κόντρα Βούλτεψη – Ζαχαριάδη για τις φωτιές: «Έπαψε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί με τον καθηγητή Γκολντάμερ;» – «Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;»

Enikos Newsroom

πολιτική

Βούλτεψη - Ζαχαριάδης

«Παράδοξο αλλά αναμενόμενο από μια αντιπολίτευση που εκμεταλλεύεται κάθε καταστροφή: Ενημερώνω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστα Ζαχαριάδη ότι στο πόρισμά του ο διεθνούς φήμης Γερμανός καθηγητής κ. Γκολντάμερ αναφέρεται πάνω από 90 φορές στην αξία του εθελοντισμού και των εθελοντών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το ίδιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στη Βουλή τον Αύγουστο του 2023 (με έξι αναφορές)», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη.

Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών και πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν – Η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών

«Του θυμίζω επίσης ότι μετά την καταστροφή στο Μάτι, ο κ. Τσίπρας είχε αναθέσει μια μελέτη στον κ. Γκολντάμερ, επικεφαλής του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις Πυρκαγιές. Ο κ. Γκολντάμερ παρέδωσε τη μελέτη του τον Φεβρουάριο του 2019. Τον Απρίλιο, η έκθεση παρουσιάστηκε στις επιτροπές της Βουλής. Τον Μάιο, μπήκε σε διαβούλευση. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε ποτέ το πόρισμα στο οποίο έκτοτε ομνύει», σημειώνει και αμέσως προσθέτει:

«Πρόλαβαν, όμως, να ψηφίσουν –κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχαν ανακοινώσει εκλογές– τον Ποινικό Κώδικα. Στον οποίο Π.Κ. πρόλαβαν να ψηφίσουν το άρθρο 264, με το οποίο μετέτρεψαν το βασικό έγκλημα του εμπρησμού από κακούργημα σε πλημμέλημα –κάτι που άλλαξε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας».

«Και αφού είχαν συμβεί όλα αυτά, τον Νοέμβριο του 2019 κατέθεσαν το σχέδιο νόμου, που δεν είχαν καταθέσει όταν κυβερνούσαν. Από ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να συμφωνεί με τον κ. Γκολντάμερ –αλλά και με τον εαυτό του», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η κ. Βούλτεψη.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας σημερινή τηλεοπτική εμφάνιση της βουλευτή της ΝΔ, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε: «Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;».

«Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;», διερωτήθηκε.

